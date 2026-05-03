Израиль

"Кан-11": глава ШАБАКа заморозил все назначения в организации

ШАБАК
время публикации: 03 мая 2026 г., 20:58 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 20:58
Chaim Goldberg/Flash90

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини заморозил все кадровые назначения в организации и пересматривает механизм назначений, сообщил телеканал "Кан-11". Решение принято несмотря на то, что ряд ключевых должностей в ШАБАКе остаются незанятыми. В частности, уже полгода нет постоянного руководителя отдела, отвечающего за вопросы, связанные с Газой.

В сообщении телеканала отмечается, что это решение Давида Зини может свидетельствовать о кризисе доверия между руководством ШАБАКа и старшими офицерами, прежде всего главами подразделений.

По данным "Кан", одной из причин конфликта стал скандал вокруг брата главы ШАБАКа, Бецалеля Зини, замешанного в контрабанде товаров в сектор Газа. Бывший сотрудник организации рассказал, что Зини отказался выполнить просьбу старших офицеров организации опубликовать заявление с осуждением действий брата или дистанцироваться от высказываний своих родственников, поставивших под сомнение добросовестность ШАБАКа.

