"Кан-11": глава ШАБАКа заморозил все назначения в организации

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини заморозил все кадровые назначения в организации и пересматривает механизм назначений, сообщил телеканал "Кан-11". Решение принято несмотря на то, что ряд ключевых должностей в ШАБАКе остаются незанятыми. В частности, уже полгода нет постоянного руководителя отдела, отвечающего за вопросы, связанные с Газой.

В сообщении телеканала отмечается, что это решение Давида Зини может свидетельствовать о кризисе доверия между руководством ШАБАКа и старшими офицерами, прежде всего главами подразделений.

По данным "Кан", одной из причин конфликта стал скандал вокруг брата главы ШАБАКа, Бецалеля Зини, замешанного в контрабанде товаров в сектор Газа. Бывший сотрудник организации рассказал, что Зини отказался выполнить просьбу старших офицеров организации опубликовать заявление с осуждением действий брата или дистанцироваться от высказываний своих родственников, поставивших под сомнение добросовестность ШАБАКа.