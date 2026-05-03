Уничтожен подземный туннель "Хизбаллы" протяженностью около 80 метров. Видео

Военнослужащие 401-й бригады под командованием 106-й дивизии продолжают действовать на юге Ливана с целью устранения угроз для населения Израиля. Бойцы обнаружили подземный террористический туннель протяженностью около 80 метров. В туннеле находились несколько помещений для пребывания боевиков. После изучения и сбора материалов туннель был уничтожен.