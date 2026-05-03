03 мая 2026
последняя новость: 16:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

После назначения Шамаловой-Беркович БАГАЦ заморозил деятельность Совета телевещания

Верховный суд/БАГАЦ
СМИ
Назначения
время публикации: 03 мая 2026 г., 15:29 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 15:29
Шамалова-Беркович
Chaim Goldberg/Flash90

БАГАЦ издал временный указ, замораживающий деятельность Совета по кабельному и спутниковому вещанию (Второго управления телерадиовещания), до рассмотрения исков против назначения председателя Совета. Решение БАГАЦа подписано судьей Алексом Штейном. Он также постановил как можно скорее провести слушание перед составом из трех судей.

Напомним, несколько недель назад министр связи Шлом Караи утвердил рекомендацию комиссии по подбору кандидатов назначить Юлию Шамалову-Беркович на должность председателя Совета кабельного и спутникового вещания.

Процедура отбора, которую проводила комиссия под председательством генерального директора минсвязи при участии представителя комиссии госслужбы и трех представителей общественности, включала серию углубленных интервью, по итогам которых Шамалова-Беркович заняла первое место, получив наивысшую оценку от каждого из членов комиссии.

После утверждения министром назначение передано на рассмотрение комиссии по проверке назначений при Управлении государственных компаний, это обязательный этап для завершения процедуры.

