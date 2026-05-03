ВВС запустили противоракету по подозрительной цели на юге Ливана
время публикации: 03 мая 2026 г., 14:52 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 14:52
Некоторое время назад ВВС Израиля запустили ракету-перехватчик по подозрительной воздушной цели, обнаруженной в месте действий израильских войск на юге Ливана. Результаты перехвата устанавливаются.
Ранее в воскресенье были зафиксированы несколько ракетных запусков и запусков ударных беспилотников "Хизбаллы", они упали неподалеку от израильских военнослужащих. Пострадавших нет.