ВВС запустили противоракету по подозрительной цели на юге Ливана

Некоторое время назад ВВС Израиля запустили ракету-перехватчик по подозрительной воздушной цели, обнаруженной в месте действий израильских войск на юге Ливана. Результаты перехвата устанавливаются.

Ранее в воскресенье были зафиксированы несколько ракетных запусков и запусков ударных беспилотников "Хизбаллы", они упали неподалеку от израильских военнослужащих. Пострадавших нет.