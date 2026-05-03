последняя новость: 16:32
Три женщины погибли в цепной аварии на 77-м шоссе возле развязки Зарзир

время публикации: 03 мая 2026 г., 16:04 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 16:13
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика, микроавтобуса и нескольких легковых автомобилей на шоссе 77 вблизи развязки Зарзир.

В результате аварии три женщины в возрасте примерно 30 и 40 лет погибли на месте происшествия: все они находились в автомобиле, который был сильно искорежен ударом. Для извлечения женщин из салона машины потребовались усилия пожарных со специальными инструментами.

Медикам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть всех троих. Кроме того, ранения получили еще не менее восьми человек: 39-летняя женщина эвакуирована в больницу в тяжелом состоянии с травмами грудной клетки и живота, 39-летняя женщина в состоянии средней тяжести с множественными травмами, а также пять пострадавших с легкими травмами.

