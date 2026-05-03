x
03 мая 2026
|
последняя новость: 15:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 мая 2026
|
03 мая 2026
|
последняя новость: 15:03
03 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Наказание за сексуальные домогательства к полицейской: 8000 шекелей компенсации и условный срок

Прокуратура
Акции протеста
Суд
Скандалы
время публикации: 03 мая 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 14:43

72-летний Эяль Яфе из населенного пункта Ган Нер, активист протестной группы ветеранов войны Судного дня, приговорен к удивительно мягкому наказанию за сексуальные домогательства к сотруднице полиции во время демонстрации протеста возле здания Кнессета в марте 2025 года.

Как сообщает новостная служба 14 канала, в рамках юридической сделки из обвинительного заключения были убраны пункты о сексуализированном насилии: напомним, по материалам суда, во время акции протеста Эяль Яфе прижимался областью паха к наклонившейся сотруднице пограничной полиции МАГАВ "с целью сексуального возбуждения, удовлетворения, а также с целью унижения пострадавшей".

В откорректированном варианте обвинительного заключения эти действия названы "восрепятствованием полиции", и Яфе приговорен за них всего к выплате 8000 шекелей компенсации пострадавшей и условному тюремному сроку.

На юридическую сделку суд пошел после предоставления дополнительных видеоматериалов, на которых уже не так однозначно видны действия Эяля Яфе в отношении полицейской, а также его согласие признать свою вину.

Отмечается, что после его ареста в его доме были обнаружены оружие и боеприпасы (автомат Калашникова, пистолет-пулемет, гранаты, магазины и другое), по его утверждению – со времен войны Судного дня. По этому правонарушению против него было подано отдельное обвинительное заключение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2025

Второе обвинение против Эяля Яфе – в том числе в непристойных действиях в отношении полицейской
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2025

Ветерану и участнику протестов предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2025

Продолжается расследование против ветерана Эяля Яфе: непристойные действия, хранение оружия