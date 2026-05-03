Наказание за сексуальные домогательства к полицейской: 8000 шекелей компенсации и условный срок

72-летний Эяль Яфе из населенного пункта Ган Нер, активист протестной группы ветеранов войны Судного дня, приговорен к удивительно мягкому наказанию за сексуальные домогательства к сотруднице полиции во время демонстрации протеста возле здания Кнессета в марте 2025 года.

Как сообщает новостная служба 14 канала, в рамках юридической сделки из обвинительного заключения были убраны пункты о сексуализированном насилии: напомним, по материалам суда, во время акции протеста Эяль Яфе прижимался областью паха к наклонившейся сотруднице пограничной полиции МАГАВ "с целью сексуального возбуждения, удовлетворения, а также с целью унижения пострадавшей".

В откорректированном варианте обвинительного заключения эти действия названы "восрепятствованием полиции", и Яфе приговорен за них всего к выплате 8000 шекелей компенсации пострадавшей и условному тюремному сроку.

На юридическую сделку суд пошел после предоставления дополнительных видеоматериалов, на которых уже не так однозначно видны действия Эяля Яфе в отношении полицейской, а также его согласие признать свою вину.

Отмечается, что после его ареста в его доме были обнаружены оружие и боеприпасы (автомат Калашникова, пистолет-пулемет, гранаты, магазины и другое), по его утверждению – со времен войны Судного дня. По этому правонарушению против него было подано отдельное обвинительное заключение.