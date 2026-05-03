Израильские ученые нашли метод борьбы с метастазами при агрессивном раке груди

Исследователи из Университета Бен-Гуриона обнаружили особый белок, который играет ключевую роль в распространении агрессивного рака груди по организму, и научились этот белок подавлять.

Тройной негативный рак молочной железы – это наиболее опасная и агрессивная форма заболевания. В отличие от других видов рака груди, эта форма не поддается лечению традиционными гормональными препаратами. Этот тип опухолей отличается быстрым ростом, высокой склонностью к рецидивам и раннему метастазированию в жизненно важные органы.

На этот рак приходится только 10-15% от всех случаев рака груди, но именно он является основной причиной смертности среди пациенток с этим заболеванием. Почему этот рак настолько агрессивен до сих пор оставалось не до конца понятным.

Теперь исследователи выяснили, что белок PKC-eta повышает подвижность раковых клеток и активирует гены, отвечающие за образование метастазов. Подавив активность белка в лабораторных условиях, ученые добились замедления роста опухолей и значительного снижения их способности к метастазированию. Работа опубликована в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy.

В ходе работы ученые нашли природный пептид (короткий белок), способный разрушать белок PKC-eta. В экспериментах на животных введение этого пептида останавливало процесс распространения опухолевых клеток в легкие и печень.

Соавтор работы профессор Эта Ливне отмечает: "Наши результаты показывают, что PKC-eta может служить прогностическим маркером для выявления пациентов, склонных к развитию метастазов. Он может стать терапевтической мишенью при этом смертоносном заболевании".

Хотя результаты пока получены на лабораторных моделях, открытие дает надежду на создание новых лекарств, которые помогут бороться с метастазами. Дальнейшие исследования должны показать, как полученные результаты можно применить в клинической практике.