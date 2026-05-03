Нетаниягу сообщил, что Израиль приступает к разработке "прорывные летательные аппараты"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу записал в воскресенье, 3 мая, видео, в котором заявил, что "Израиль силен как никогда, и мы должны быть значительно сильнее наших врагов", а также изложил два ключевых принципа оборонной политики: наращивание мощи и независимость.

В рамках усиления Израиль закупает две эскадрильи современных боевых самолетов – F-35 и F-15IA, которые укрепят превосходство ВВС страны в воздухе. "Наши пилоты могут достичь любой точки в небе Ирана и готовы сделать это при необходимости", – добавил он.

В рамках достижения независимости Нетаниягу сообщил, что дал указание инвестировать в производство боеприпасов внутри страны. В ближайшие десять лет на эти цели будет направлено 350 миллиардов шекелей. "Мы должны производить боеприпасы здесь, в Израиле, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков", – подчеркнул он.

Кроме того, он сообщил, что Израиль разрабатывает "прорывные летательные аппараты собственного производства, которые полностью изменят общую картину".

Несколько недель назад Нетаниягу также распорядился создать специальный проект по противодействию угрозе беспилотников.