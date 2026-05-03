Старт израильско-немецкого миниспутника для исследования облаков запланирован на июнь

Спутник CloudCT весом 4 кг, созданный в рамках проекта с участием Института Вейцмана, Хайфского Техниона и немецкого Центра телематики, будет изучать облака с помощью ИИ-модели.

В июне из Калифорнии состоится запуск первого спутника CloudCT, созданного в рамках совместного проекта израильских и немецких ученых. В случае успеха миссии в следующем году планируется запуск еще 10 таких аппаратов.

Ученые разработали уникальный метод наблюдения, который вдохновлен методом медицинской компьютерной томографии. Это позволит в трех измерениях отображать внутреннюю структуру облаков и исследовать микрофизику капель с помощью ИИ-модели и специальных камер.

Аппараты должны будут автономно ориентироваться в космосе, что является сложнейшей задачей для систем наведения. Миниспутники весят всего 4 кг, что ограничивает использование тяжелого оборудования. Это ограничение они должны компенсировать слаженной совместной работой.

Они будут действовать как единая сеть: самостоятельно выстраиваться в определенную конфигурацию, обмениваться данными и синхронно наводить камеры на облачные поля для получения 3D-изображений. Бортовая ИИ-модель будет оценивать качество получаемых данных и корректировать положение миниспутников, если ракурс оказался неидеальным для построения 3D-модели.

Цель проекта - устранить пробелы в существующих климатических моделях, исследуя небольшие облака, сообщает Ynet. Один из создателей миниспутника профессор Илан Корен отмечает: "Миссия фокусируется на углубленном изучении небольших облаков, которые часто ускользают от современных технологий дистанционного зондирования".

Исследователи надеются, что собранные данные позволят значительно улучшить понимание роли облаков в атмосферных процессах и повысят точность прогнозов погоды и климата.