На юге Ливана за неделю обнаружены более 100 единиц оружия и боеприпасов. Видео

Военнослужащие 401-й бригады, действуя в районе Ршаф на юге Ливана, обнаружили около 20 ракет террористической организации "Хизбалла", предназначенные для обстрела израильских населенных пунктов.

Кроме того, были обнаружены склады оружия, в том числе автоматы Калашникова, снайперские винтовки и другое, а также дополнительного боевого снаряжения, предназначенного для нападения на израильских солдат и гражданских.

В рамках нескольких целенаправленных операций за последнюю неделю военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили в указанном районе более 100 единиц вооружения террористической организации "Хизбалла".

В субботу, 2 мая, военнослужащие зафиксировали боевиков террористической организации "Хизбалла", которые занимались транспортировкой вооружения на автомобиле вблизи сил ЦАХАЛа. ВВС немедленно нанесли удар, ликвидировав боевиков.