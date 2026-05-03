03 мая 2026
последняя новость: 16:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
На юге Ливана за неделю обнаружены более 100 единиц оружия и боеприпасов. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 03 мая 2026 г., 16:24 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 16:24
На юге Ливана за неделю обнаружены более 100 единиц оружия и боеприпасов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие 401-й бригады, действуя в районе Ршаф на юге Ливана, обнаружили около 20 ракет террористической организации "Хизбалла", предназначенные для обстрела израильских населенных пунктов.

Кроме того, были обнаружены склады оружия, в том числе автоматы Калашникова, снайперские винтовки и другое, а также дополнительного боевого снаряжения, предназначенного для нападения на израильских солдат и гражданских.

В рамках нескольких целенаправленных операций за последнюю неделю военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили в указанном районе более 100 единиц вооружения террористической организации "Хизбалла".

В субботу, 2 мая, военнослужащие зафиксировали боевиков террористической организации "Хизбалла", которые занимались транспортировкой вооружения на автомобиле вблизи сил ЦАХАЛа. ВВС немедленно нанесли удар, ликвидировав боевиков.

