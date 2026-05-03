Минздрав рекомендует полностью запретить курение медицинской марихуаны в течение трех лет

Специальная комиссия под руководством главы отдела психического здоровья минздрава доктора Гилада Боденхаймера представила в воскресенье, 3 мая, рекомендации, которые могут кардинально изменить использование медицинского каннабиса примерно 140 тысячами израильтян.

Главное требование – в течение трех лет полностью отказаться от каннабиса для курения. По мнению членов комиссии, курение не является "надлежащей медицинской формой", поскольку не обеспечивает точной дозировки и может нанести вред здоровью.

Согласно рекомендациям, все новые назначения будут производиться только в форме масляного экстракта или точного ингалятора. Пациенты, которые уже используют медицинскую марихуану для курения, будут постепенно переведены на другие формы. Исключения могут быть сделаны только для пациентов старше 75 лет и неизлечимо больных.

В докладе говорится о резком росте выданных разрешений для использования медицинской марихуаны – с 33 тысяч в 2019 году до 140 тысяч в 2026-м. При этом 62% пользователей потребляют более 30 граммов, 98% закупок приходится на форму курения, а 88% лицензий выданы на высокие концентрации ТГК (тетрагидроканнабинол; англ. THC). Комиссия рекомендует начинать лечение с минимальных доз и низких концентраций ТГК.

Отдельная глава доклада посвящена пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) – категории, значительно выросшей после 7 октября. Эксперты рекомендуют "проявлять особую осторожность", ссылаясь в том числе на позицию американского Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Использование каннабиса при ПТСР предлагается ограничить тяжелыми случаями бессонницы или флешбэков и только в сочетании с психотерапией.

Комиссия также рекомендует в течение года передать ответственность за назначение и контроль лечения больничным кассам, а продление рецептов на срок более полугода обусловить личным визитом к врачу.

В докладе также говорится о том, что пациентам запрещено водить автомобиль под воздействием каннабиса, а профессиональное вождение и управление тяжелым транспортом для них исключены полностью.

Издание The Marker

отмечает, что в работе комиссии участвовали представители потребителей медицинской марихуаны, общественных организаций и компаний, занятых в этой отрасли.