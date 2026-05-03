03 мая 2026
последняя новость: 17:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Резервисты "Эгроф а-Барзель" уничтожили восемь туннелей ХАМАСа на севере сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 мая 2026 г., 17:34 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 17:34
Резервисты бригады "Эгроф а-Барзель" под командованием 252-й дивизии в течение последних двух месяцев действовали на севере сектора Газы к востоку от "желтой линии".

Совместно с инженерным подразделением "Яалом" они обнаружили и уничтожили восемь подземных туннелей, а также провели буровые работы по обнаружению и уничтожению туннелей вдоль "желтой линии".

Были также ликвидированы десятки боевиков и обнаружены амуниция и оружие ХАМАСа.

Военнослужащие завершили свою задачу в районе и свой шестой призыв на резервистскую службу с начала войны. В предыдущих призывах они действовали также на юге сектора Газы и на юге Ливана. Военнослужащих резервистской бригады заменят бойцы 14-й бригады.

