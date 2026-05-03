"Мы тоже вооружены": браконьеры устроили стрельбу рядом с солдатами ЦАХАЛа

В районе Рамот-Менаше, к бойцам подразделения 5252 ЦАХАЛа, выполнявшим задание по ночному ориентированию подъехал пикап с вооруженными браконьерами. Солдаты, заметив приближающийся с севера автомобиль, просигнализировали ему фонарем. Когда пикап остановился, они увидели в кузове троих людей в масках, а в кабине – еще двоих. Один из мужчин высунул оружие из окна и выстрелил в воздух, крикнув солдатам: "Не волнуйтесь, мы тоже вооружены".

По информации новостной службы "Кан-11", военнослужащие отступили, один из них вставил магазин, дослал патрон и навел оружие на автомобиль, но не стал стрелять. Из пикапа им крикнули, чтобы они не пугались. О происшествии было немедленно доложено в штаб, на место выдвинулась группа подкрепления. Командир курса объявил готовность к инциденту с массовыми потерями и провел проверку личного состава и оружия.

Как показала проверка, маршрут для здания по ориентированию был согласован, командиры провели перед ним инструктаж по безопасности, в том числе предупредив о возможном присутствии браконьеров в этом районе.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в ЦАХАЛе квалифицировали произошедшее как "тяжелое чрезвычайное происшествие" и подчеркнули, что выдержка бойцов и командиров предотвратила перестрелку, которая могла закончиться трагедией. Дело передано в полицию.