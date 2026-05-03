"Аль-Джазира": Иран изъявил готовность на 15 лет заморозить обогащение урана

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на собственные источники опубликовал подробности нового иранского предложения по прекращению войны, которое было передано США. План состоит из трех основных этапов.

На первом этапе, который должен занять не менее 30 дней, действующее перемирие должно перерасти в полноценное завершение войны. Иран предлагает создать международный механизм, который гарантирует невозобновление боевых действий.

На первом этапе стороны берут на себя взаимные обязательства о ненападении – они распространяются также на союзников Ирана в регионе и на Израиль. Американские военно-морские силы должны покинуть акваторию вблизи Ирана, наращивание военного присутствия – прекратиться.

Ормузский пролив предлагается открывать поэтапно: разминированием займется сам Иран, при этом он не возражает против американской помощи. Одновременно будет постепенно снята блокада с иранских портов. Отдельно оговаривается вопрос о компенсациях – в "новой и нестандартной формулировке".

Второй этап посвящен ядерной программе. Иран готов полностью заморозить обогащение урана на срок до 15 лет. После этого Тегеран намерен возобновить обогащение до уровня 3,6% по принципу "нулевого хранения" – то есть без накопления запасов. При этом план исключает демонтаж ядерной инфраструктуры или разрушение ядерных объектов. Содержание третьего этапа пока не раскрыто.

До ознакомления с последним предложением Ирана президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал: "Не могу представить, что он (план) окажется приемлемым, учитывая, что они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали человечеству и миру за последние 47 лет".