В Иерусалиме стартовал курс подготовки посланников организации "Натив"

В иерусалимском главном офисе организации "Натив" начал свою работу специализированный курс подготовки новых посланников. Конкурс на участие в программе составлял 12 человек на место. После серии тщательных проверок и экзаменов комиссия отобрала 17 самых перспективных кандидатов.

Интенсивный курс обучения продлится 15 недель, в течение которых будущие посланники "Натива" пройдут всестороннюю подготовку к работе на постсоветском пространстве. Лекции и профильные мастер-классы для них будут читать ведущие специалисты "Натива", а также приглашенные эксперты из других соответствующих ведомств и организаций.

По завершении обучения часть выпускников заступит на должности консулов, другая – возглавит израильские культурные центры "Натива" в различных странах. Все посланники, вне зависимости от занимаемых ими должностей, будут заниматься поддержкой и укреплением связей местных еврейских общин с Государством Израиль, способствуя развитию культурного, образовательного и социального диалога.

Слушателей курса приветствовал министр в министерстве финансов Зеэв Элькин, ответственный за деятельность "Натива": "Главная цель организации "Натив" – поддерживать и укреплять связь между Израилем и евреями на территории бывшего Советского Союза. В этом контексте крайне важна культурная деятельность, а также изучение и популяризация иврита. Местные общины должны чувствовать поддержку, и именно организация "Натив" служит связующим звеном между общинами и нашей страной. При этом у "Натива" есть уникальная, только ему присущая функция – подтверждение права на репатриацию для всех, кто имеет на это законные основания. Кроме того, "Натив" стремится ближе познакомить участников общины с Израилем, открывая для них современную жизнь и ценности нашего государства".

Открывая курс, глава "Натива" Алон Шохам сказал: "На этом курсе вы получите много уникальной информации, которая подготовит вас к работе на благо Израиля и еврейского народа. Представлять в течение нескольких лет за границей государство Израиль – это и большая честь, и большая ответственность. Вы становитесь лицом нашей страны, и от вашего профессионализма, чуткости и преданности делу будет зависеть успех нашей исторической миссии на постсоветском пространстве".

Руководитель курса посланников Яна Агмон отметила: "Основы курса – это не только начало профессиональной подготовки, но и формирование общей ценностной основы. Разработанная нами программа – не просто формальный документ, а ориентир, определяющий, как мы будем действовать. Она отражает взаимную приверженность, личную ответственность и высокий стандарт деятельности, который будет сопровождать участников на протяжении всего курса и, прежде всего, в их работе на местах".

Организация "Натив" (в прошлом известная как Бюро по связям "Лишкат а-кешер") обладает уникальной историей. Она была создана в 1952 году по инициативе первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона как секретное правительственное подразделение. В годы холодной войны главной задачей ведомства было поддержание скрытых контактов с евреями, находившимися за железным занавесом, в первую очередь в Советском Союзе и странах Восточного блока. Эмиссары организации тайно доставляли учебники и литературу, помогали сохранять еврейскую идентичность в условиях тоталитарного режима и вели активную международную борьбу за право евреев на свободу эмиграции и репатриацию на историческую родину.

Сегодня "Натив" является структурным подразделением в министерстве премьер-министра Израиля и действует полностью открыто, адаптировав свои цели к современным дипломатическим реалиям. Основным фокусом организации по-прежнему остается работа на территории стран бывшего СССР. В наши дни ключевая функция ведомства – это проведение консульских проверок для подтверждения права граждан на алию в соответствии с Законом о возвращении и выдача соответствующих виз.

Кроме того, "Натив" занимается поддержкой связей с еврейской диаспорой в странах Центральной и Восточной Европы, а также Евроазиатского региона. "Натив" управляет сетью Израильских культурных центров (ИКЦ) за рубежом. Эти центры реализуют масштабные молодежные и образовательные программы, проводят курсы изучения иврита и знакомят жителей других стран с научными достижениями, культурой и наследием современного Государства Израиль.