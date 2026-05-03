ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей ряда населенных пунктов в Ливане
время публикации: 03 мая 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 08:10
Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей ряда населенных пунктов в Ливане, включая Ад-Дуэйр, Араб-Салим, Аш-Шаркию, Джибшит, Браашит, Сарафанд, Дунин, Брику, Какайят аль-Джиср, Аль-Касибу и Кафра-Сир.
В сообщении сказано, что в связи с нарушением "Хизбаллой" соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ вынужден действовать против нее с применением силы.
Жителей призвали немедленно покинуть дома и отойти от населенных пунктов не менее чем на 1000 метров в открытые районы.
Сообщение опубликовал полковник Авихай Эдраи из арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа.