ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей ряда населенных пунктов в Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей ряда населенных пунктов в Ливане, включая Ад-Дуэйр, Араб-Салим, Аш-Шаркию, Джибшит, Браашит, Сарафанд, Дунин, Брику, Какайят аль-Джиср, Аль-Касибу и Кафра-Сир.

В сообщении сказано, что в связи с нарушением "Хизбаллой" соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ вынужден действовать против нее с применением силы.

Жителей призвали немедленно покинуть дома и отойти от населенных пунктов не менее чем на 1000 метров в открытые районы.

Сообщение опубликовал полковник Авихай Эдраи из арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа.