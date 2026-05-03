Задержан преступник, который натравил на старика собаку и обокрал его

Полиция Ашдода задержала подозреваемого в нападении, натравливании собаки и ограблении пожилого человека: нападение произошло после конфликта, возникшего на собачьей площадке.

По сообщению полиции, в ночь на субботу поступило сообщение о нападении на человека в Ашдоде. 72-летний пострадавший получил серьезные травмы и был сильно напуган.

Выяснилось, что пострадавший и подозреваемый встретились в общественном саду со своими собаками, между ними возник спор. В ходе инцидента, по подозрению, подозреваемый напал на пострадавшего, бросал в него камни, натравил на него свою собаку, украл его мобильный телефон и скрылся с места.

Полиция начала розыск, и вскоре подозреваемый был обнаружен и доставлен в полицейский участок для допроса.