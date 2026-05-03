последняя новость: 21:04
В Кинерете зафиксирована массовая гибель рыбы. Причины замора устанавливаются

Кинерет
время публикации: 03 мая 2026 г., 19:47 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 19:52
В Кинерете зафиксирована массовая гибель рыбы. Причины замора устанавливаются
Michael Giladi/Flash90

В воскресенье, 3 мая, поступили сообщения о массовой гибели рыбы в южной части Кинерета, в районе кибуца Мааган.

Сайт "Мако" пишет, что на место были отправлены специалисты министерства здравоохранения, Управления водных ресурсов и компании "Мекорот". Из нескольких точек взяты пробы воды и образцы погибших рыб, которые переданы в лаборатории "Мекорот" и Институт исследования Кинерета для выяснения причин гибели рыбы, в том числе возможных отклонений экологических показателей озера.

Специалисты проводят непрерывный мониторинг качества воды, чтобы исключить загрязнение или нарушение экосистемы.

При этом в Управлении водных ресурсов и минздраве подчеркивают, что на данный момент инцидент носит локальный характер. Никаких ограничений на использование питьевой воды или на купание в озере нет.

