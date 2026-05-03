Жительница Модиин-Илита родила четверню – через четыре года после предыдущей четверни
время публикации: 03 мая 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 19:30
Ультрарелигиозное семейство из Модиин-Илита празднует пополнение: в воскресенье утром женщина родила сразу четверых малышей в родильном отделении больницы "Шиба" в Тель а-Шомере. Примечательно, что четыре года назад эта же женщина родила тоже четверню.
Как сообщает INN со ссылкой на радиостанцию "Коль Хай", речь идет о семье бреславских хасидов, и в обоих случаях одновременно родились три девочки и один мальчик.
К сожалению, при предыдущих родах одна из девочек умерла сразу после рождения, а еще одна умерла год спустя.
Четверо новорожденных – праправнуки Масуда Габая из Цфата, которого называют евреем с самым большим числом потомков в Израиле: при жизни он увидел более сотни своих потомков.
