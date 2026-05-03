Жительница Модиин-Илита родила четверню – через четыре года после предыдущей четверни

Ультрарелигиозное семейство из Модиин-Илита празднует пополнение: в воскресенье утром женщина родила сразу четверых малышей в родильном отделении больницы "Шиба" в Тель а-Шомере. Примечательно, что четыре года назад эта же женщина родила тоже четверню.

Как сообщает INN со ссылкой на радиостанцию "Коль Хай", речь идет о семье бреславских хасидов, и в обоих случаях одновременно родились три девочки и один мальчик.

К сожалению, при предыдущих родах одна из девочек умерла сразу после рождения, а еще одна умерла год спустя.

Четверо новорожденных – праправнуки Масуда Габая из Цфата, которого называют евреем с самым большим числом потомков в Израиле: при жизни он увидел более сотни своих потомков.