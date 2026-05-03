x
03 мая 2026
|
последняя новость: 19:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 мая 2026
|
03 мая 2026
|
последняя новость: 19:18
03 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Битуах Яшир" не сможет продавать страховки на машины из-за отказа снизить цены

Страхование
время публикации: 03 мая 2026 г., 19:09 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 19:13
"Битуах Яшир" не сможет продавать страховки на машины из-за отказа снизить цены
Abir Sultan/Flash 90

Начиная 1 мая крупнейший игрок на рынке автомобильного страхования "Битуах Яшир" не может продавать комплексное автострахование ("битуах макиф") – эта компания так и не достигла договоренностей с Управлением рынка капитала и страхования о снижении тарифов на "макиф", вследствие чего лишилась лицензии.

Как сообщает экономическое издание "Калькалист", "Битуах Яшир" была одной из девяти страховых компаний, от которых требовали объяснить, почему тарифы автострахования значительно превышают стоимость рисков и фактических выплат по рискам. Восемь остальных компаний достигли договоренностей по тарифам и продолжили работу, тогда как "Битуах Яшир" не имеет права предлагать к продаже "битуах макиф".

Напомним, еще прошлой осенью директор управления по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений Амит Галь выдвинул ультиматум страховым компаниям, дав им три месяца, чтобы снизить цен на страхование автотранспорта.

Компании, которые не выполнят требование регулятора, лишатся возможности продавать клиентам страховые полисы комплексного страхования автомобиля и полисы ответственности по отношению к третьим лицам.

Согласно уведомлению, направленному компаниям, проверка, проведенная управлением на основе переданных компаниями данных, показала, что они взимают завышенные цены по отношению к объему риска для транспортного средства.

В своем уведомлении управляющий потребовал от компаний "обновить утвержденные тарифы страхования автомобильного имущества, чтобы они соответствовали существующему риску". "Феникс" и "Битуах Яшир" не выполнили это требование и вскоре были оштрафованы на 125 тысяч шекелей.

Напомним, что в 2021-2024 годах средняя премия в отрасли страхования автомобильного имущества выросла на более, чем на 30%.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 ноября 2025

Регулятор потребовал от страховых компаний снизить цены на страхование автотранспорта
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 октября 2025

Суд обязал компанию IDI вернуть деньги за 41 тысячу полисов страхования автомобилей
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 августа 2025

Управление по надзору за рынком капитала опубликовало рейтинг обслуживания страховыми компаниями
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 апреля 2025

Управление рынка страхования признало стоимость страховок автомобилей неоправданно высокой