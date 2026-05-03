"Битуах Яшир" не сможет продавать страховки на машины из-за отказа снизить цены

Начиная 1 мая крупнейший игрок на рынке автомобильного страхования "Битуах Яшир" не может продавать комплексное автострахование ("битуах макиф") – эта компания так и не достигла договоренностей с Управлением рынка капитала и страхования о снижении тарифов на "макиф", вследствие чего лишилась лицензии.

Как сообщает экономическое издание "Калькалист", "Битуах Яшир" была одной из девяти страховых компаний, от которых требовали объяснить, почему тарифы автострахования значительно превышают стоимость рисков и фактических выплат по рискам. Восемь остальных компаний достигли договоренностей по тарифам и продолжили работу, тогда как "Битуах Яшир" не имеет права предлагать к продаже "битуах макиф".

Напомним, еще прошлой осенью директор управления по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений Амит Галь выдвинул ультиматум страховым компаниям, дав им три месяца, чтобы снизить цен на страхование автотранспорта.

Компании, которые не выполнят требование регулятора, лишатся возможности продавать клиентам страховые полисы комплексного страхования автомобиля и полисы ответственности по отношению к третьим лицам.

Согласно уведомлению, направленному компаниям, проверка, проведенная управлением на основе переданных компаниями данных, показала, что они взимают завышенные цены по отношению к объему риска для транспортного средства.

В своем уведомлении управляющий потребовал от компаний "обновить утвержденные тарифы страхования автомобильного имущества, чтобы они соответствовали существующему риску". "Феникс" и "Битуах Яшир" не выполнили это требование и вскоре были оштрафованы на 125 тысяч шекелей.

Напомним, что в 2021-2024 годах средняя премия в отрасли страхования автомобильного имущества выросла на более, чем на 30%.