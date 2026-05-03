ЦАХАЛ прокомментировал причины активации системы "Цева Адом" в Манаре

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в 17:49 был зафиксирован запуск "Хизбаллой" нескольких ракет в сторону израильских военнослужащих, действующих на юге Ливана. Силами ПВО была перехвачена одна ракета, остальные упали на открытой местности. В результате обстрела не было пострадавших.

В Манаре была активирована система раннего предупреждения в соответствии с инструкциями в связи с запуском ракет-перехватчиков.

Военные также сообщили, что несколько ракет-перехватчиков были запущены в сторону воздушных целей, обнаруженных в районе действия израильских сил на юге Ливана. Результаты этого перехвата уточняются.