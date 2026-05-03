Экономика

Bloomberg: американская блокада вынудила Иран сократить добычу нефти

время публикации: 03 мая 2026 г., 09:59 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 10:06
Американская блокада заставила Иран начать сокращение добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg. Хранилища нефтепродуктов практически заполнены, танкеры не могут выйти в море из-за действий ВМФ США.

Энергоносители – не только основная статья иранского экспорта, полное прекращение добычи может нанести необратимый ущерб топливной инфраструктуре. США используют это как рычаг давления на режим аятолл, принуждая его к выбору между экономическим коллапсом и согласием на американские условия.

При этом издание отмечает: иранский топливный сектор обладает значительным опытом действий в условиях санкций, в том числе – в замораживании и возобновлении работы скважин. При этом уход иранской нефти с рынка приводит к росту цен на топливо, в том числе в США, что вызывает значительное недовольство граждан.

После войны добыча составляла 3,2 миллиона баррелей в сутки. Согласно публикации, довоенное внутреннее потребление составляло около двух миллионов баррелей. До 300000 баррелей в сутки, по словам представителей индустрии, экспортируются по суше – в Пакистан, Афганистан, Турцию, Узбекистан.

