Кувейт сообщил о пресечении попытки проникновения с моря

Вооруженные силы Кувейта пресекли попытку незаконного проникновения в страну с моря и о задержании в территориальных водах четырех человек.

Как сообщил официальный представитель министерства обороны полковник Сауд аль-Атван, военные обнаружили и перехватили нарушителей, пытавшихся нелегально попасть в Кувейт морским путем. В отношении задержанных начаты правовые процедуры, после чего они будут переданы компетентным органам для завершения расследования.

Министерство обороны подчеркивает, что операция проведена в рамках постоянных усилий по укреплению безопасности морских границ страны.

В неофициальных сообщениях в кувейтских СМИ высказывается предположение, что речь идет о диверсантах из Ирана, целью которых должны были стать американские объекты на территории Кувейта.