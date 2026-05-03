последняя новость: 19:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Кувейт сообщил о пресечении попытки проникновения с моря

Война с Ираном
время публикации: 03 мая 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 19:04
Кувейт сообщил о пресечении попытки проникновения с моря
AP Photo/Lucas Jackson, Pool

Вооруженные силы Кувейта пресекли попытку незаконного проникновения в страну с моря и о задержании в территориальных водах четырех человек.

Как сообщил официальный представитель министерства обороны полковник Сауд аль-Атван, военные обнаружили и перехватили нарушителей, пытавшихся нелегально попасть в Кувейт морским путем. В отношении задержанных начаты правовые процедуры, после чего они будут переданы компетентным органам для завершения расследования.

Министерство обороны подчеркивает, что операция проведена в рамках постоянных усилий по укреплению безопасности морских границ страны.

В неофициальных сообщениях в кувейтских СМИ высказывается предположение, что речь идет о диверсантах из Ирана, целью которых должны были стать американские объекты на территории Кувейта.

