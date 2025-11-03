x
03 ноября 2025
|
последняя новость: 14:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2025
|
03 ноября 2025
|
последняя новость: 14:05
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации нескольких боевиков возле "желтой линии"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 ноября 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 13:38
ЦАХАЛ сообщает о ликвидации нескольких боевиков возле "желтой линии"
Tsafrir Abayov/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ранее в понедельник израильские военнослужащие обнаружили несколько вооруженных боевиков, пересекших так называемую "желтую линию" и приблизившихся к израильским силам, действующим на юге сектора Газы.

Террористы были уничтожены ударами с воздуха и с земли, поскольку их действия представляли непосредственную угрозу для израильских солдат. В армии подчеркивают, что ЦАХАЛ продолжает действовать в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня и будет нейтрализовать любую угрозу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2025

759-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии