ЦАХАЛ сообщает о ликвидации нескольких боевиков возле "желтой линии"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ранее в понедельник израильские военнослужащие обнаружили несколько вооруженных боевиков, пересекших так называемую "желтую линию" и приблизившихся к израильским силам, действующим на юге сектора Газы.

Террористы были уничтожены ударами с воздуха и с земли, поскольку их действия представляли непосредственную угрозу для израильских солдат. В армии подчеркивают, что ЦАХАЛ продолжает действовать в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня и будет нейтрализовать любую угрозу.