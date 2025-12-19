Опубликованы имена всех 15 жертв ханукального теракта в Сиднее

Утром 19 декабря было опубликовано имя 15-й жертвы ханукального теракта на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея, совершенного в воскресенье, 14 декабря.

Стало известно, что среди погибших 68-летняя Таня Третьяк. Она жила в Рэндвике и присутствовала вместе с семьей на мероприятии, посвященном Хануке в пригороде Сиднея, когда террористы атаковали отмечавших еврейский праздник.

Ханукальный теракт в Сиднее

В воскресенье, 14 декабря, на месте массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея был совершен теракт. Двое террористов, вооруженных длинноствольными винтовками, открыли огонь по людям.

Убиты не менее 15 человек, более 40 ранены. Один из террористов застрелен, другой тяжело ранен.

Постепенно публикуются сведения о жертвах теракта.

ИМЕНА ЖЕРТВ ТЕРАКТА

Матильда Би Бритван (Полтавченко) (10 лет). Ее семья из Одессы (Украина), но Матильда родилась в Австралии, куда ее близкие переехали более десяти лет назад.

Раввин Эли Шлангер (41 год) из движения "Хабад", один из организаторов праздника.

Александр (Алекс) Клейтман (87 лет), переживший Холокост, иммигрировал в Австралию из Украины, прикрыл собой от пуль свою жену Ларису.

Дан Элькайям (27 лет) – гражданин Франции, недавно иммигрировавший в Австралию. Футболист.

Раввин Яаков А-Леви Левитан (39 лет) – посланник движения "Хабад", секретарь раввинского суда в Сиднее, служил в образовательном центре BINA.

Реувен Моррисон (62 года) – уроженец бывшего СССР, бизнесмен, иммигрировавший в Австралию в 70-х, активный член еврейских общин Сиднея и Мельбурна. Открыто противостоял одному из террористов, давая время другим укрыться.

Питер ("Марцо") Мегер (61 год), фотограф, бывший офицер полиции.

Тибор Вейцен (78 лет), погиб, прикрывая жену. Иммигрировал в Австралию из Израиля в 1988 году.

Марика Погань (82 года) – бабушка и общественная активистка, сидела в первом ряду во время празднования Хануки. Иммигрировала в Австралию из Чехословакии в 1968 году.

Эдит Брутман (82 года) – вице-президент комитета по борьбе с предрассудками и дискриминацией в организации "Бней Брит" в Новом Южном Уэльсе.

Борис Гурман (69 лет)

София Гурман (61 год), жена Бориса. Они были женаты 34 года. Погибли, пытаясь предотвратить расстрел.

Борис Тетельройт (68 лет), иммигрант из бывшего СССР, из Ташкента (Узбекистан). Работал аналитиком по разработке и внедрению инженерных приложений в Sydney Trains.

Адам Смит (50 лет).

Таня Третьяк (68 лет).

Борис и София Гурман, жители Норт-Бонди, попытались остановить одну из самых кровавых террористических атак в истории Австралии еще до того, как был произведен первый выстрел. Борис обезоружил одного из террористов, но в итоге он и его жена были застрелены. Реувен Моррисон бросал в террориста камни, отвлекая внимание на себя и спасая других, он был убит.

Торговец Ахмед аль-Ахмед сумел вырвать оружие у старшего из террористов, но не нейтрализовал его. Был ранен.

Сведения о раненых

В результате теракта ранения получили десятки людей. 42 раненых, включая четырех детей, были доставлены в больницы.

По состоянию на утро 15 декабря, 27 раненых все еще находятся в больницах. Из них шесть в критическом состоянии, состояние еще шести "критическое, но стабильное", остальные 15 – в стабильном состоянии. Среди тяжелораненых трое детей.

Полиция подтверждает ранения двух сотрудников правоохранительных органов.

Среди раненых Арсен Островский – адвокат, переживший в Израиле террористическую атаку 7 октября 2023 года, пишет News.com.au. В соцсетях также отмечают, что Арсен – председатель Еврейского совета Израиль-Австралия. Он прибыл в Сидней несколько недель назад.

Сведения о террористах

Теракт совершили отец и сын – Саджид Акрам (50) и Навид Акрам (24).

Саджид Акрам был застрелен полицейскими. Навид тяжело ранен и доставлен в больницу под охраной.

Отец, Саджид Акрам, имел лицензию на огнестрельное оружие с 2015 года и владел шестью единицами огнестрельного оружия. Эта информация официально подтверждена полицией, заявляющей, что располагает "очень незначительной" информацией об этой семье.

По меньшей мере, три из шести единиц огнестрельного оружия были использованы при совершении теракта (в том числе дробовик и винтовка с продольно-скользящим затвором). По оценкам экспертов, изучавших видеозаписи, это были два спортивных дробовика Stoeger M3000 M3K и винтовка Beretta BRX1.

К месту теракта отец и сын Акрамы подъехали на автомобиле, в котором позже полиция нашла самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено.

По данным следствия, Саджид Акрам и Навид Акрам незадолго до нападения в течение месяца находились на Филиппинах. Есть основания полагать, что там они готовились к теракту. Стало известно, что Саджид Акрам прибыл на Филиппины по индийскому паспорту, Навид Акрам – по паспорту гражданина Австралии.

МВД Австралии уведомляет: Саджид Акрам прибыл в страну в 1998 году по студенческой визе, через три года получил партнерскую визу, после поездок за границу трижды возвращался в Австралию по визе для проживания. Навид Акрам родил в Австралии, у него австралийское гражданство.

Навид Акрам впервые попал в поле зрения Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) в октябре 2019 года. Был допрошен. Однако обвинений ему не предъявляли.

Военная подготовка террористов на Филиппинах

Двое террористов, устроивших массовый расстрел во время празднования Хануки на пляже Бонди (Бондай) в Сиднее, за месяц до атаки выезжали на Филиппины для "военной подготовки".

Об этом факте австралийские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали еще 14 декабря, в день теракта. ABC.net.au со ссылкой на старший источник в контртеррористических структурах Австралии публикует дополнительные подробности.

Согласно этому источнику, Навид Акрам (24 года) и его отец Саджид Акрам (50 лет) в начале ноября 2025 года вылетели в Манилу, а затем отправились на юг Филиппин, где прошли боевую подготовку "военного типа", после чего в конце ноября, за две недели до совершения теракта, вернулись в Австралию.

Представитель иммиграционной службы Филиппин Дана Сандовал сообщила AFP: Саджид Акрам прибыл в страну как гражданин Индии, Навид Акрам – как гражданин Австралии; в качестве конечного пункта назначения ими была названа южная провинция Давао; они находились на Филиппинах с 1 ноября по 28 ноября.

ABC напоминает, что юг Филиппин с начала 1990-х годов является одним из ключевых центров активности исламистских группировок, куда были перенесены тренировочные лагеря, действовавшие ранее на пакистано-афганской границе.

Австралийские спецслужбы сейчас проверяют возможные связи террористов с международной джихадистской сетью. Ранее сообщалось, что Навид Акрам был связан с проповедником, поддерживавшим "Исламское государство" и осужденным за вербовку молодежи. По данным СМИ, в автомобиле террористов, помимо прочего, были найдены два флага ИГ.

Австралийская разведслужба ASIO в 2019 году проверяла Навида Акрама из-за связей с ячейкой сторонников ИГ в Сиднее, однако после полугодового расследования тогда пришла к выводу, что нет оснований считать его "немедленной угрозой", и наблюдение прекратила.

Министр внутренних дел Тони Бёрк теперь говорит о "радикальном изменении профиля риска" подозреваемого, а власти параллельно ведут публичный разбор, как Акрамы смогли выехать на Филиппины и вернуться, оставаясь вне террористических списков наблюдения, и легально получить оружие, использованное в теракте, в результате которого, по данным ABC на момент публикации, были убиты 15 человек. Напомним, что Саджид Акрам на легальных основаниях владел шестью единицами огнестрельного оружия.