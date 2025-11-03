На Хевронском нагорье убит палестинский угонщик, идет расследование

В ночь на понедельник, 3 ноября, в районе перекрестка а-Заит на Хевронском нагорье произошла стрельба. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили двоих израильтян, которые рассказали, что их застрявший после аварии автомобиль пытались украсть, погрузив на палестинский эвакуатор.

Израильтяне стали свидетелями попытки кражи их собственной машины. Они попытались предотвратить кражу и подверглись физическому нападению.

Согласно предварительному расследованию, один из израильтян, находясь в ситуации угрозы своей жизни, открыл огонь по нападавшим, смертельно ранив одного из них.

Второй злоумышленник, водитель грузовика, попытался скрыться вместе с погруженной на эвакуатор машиной, увозя на ней второго израильтянина. Тот сумел спрыгнуть, получив легкие травмы.

Позже угнанный автомобиль был обнаружен в районе Хеврона, полиция разыскивает второго угонщика.