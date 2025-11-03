ЦАХАЛ: в Набатии ликвидирован один из командиров спецназа "Хизбаллы"
Армия обороны Израиля сообщила, что в районе Набатии ударом с воздуха ликвидирован боевик "Хизбаллы" Мухаммад Али Хадид, командир подразделения "Радуан". Операция проводилась ВВС ЦАХАЛа под руководством командования Северного военного округа.
В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что целью для ликвидации Али Хадид стал после того, как были зафиксированы его многочисленные попытки восстановить террористическую инфраструктуру "Хизбаллы".
Ранее в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана был ликвидирован еще один боевик "Хизбаллы", занимавшийся сбором информации о передвижениях сил ЦАХАЛа в этом районе.
В заявлении ЦАХАЛа подчеркивается, что нахождение боевиков в указанном районе является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз государству Израиль.
תוך פחות משעה: צה״ל חיסל שני מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון
צה״ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, את המחבל מוחמד עלי חדיד – מפקד ביחידת ׳כוח רדואן" של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה שבדרום לבנון.
