03 ноября 2025
Израиль

ЦАХАЛ: в Набатии ликвидирован один из командиров спецназа "Хизбаллы"

Ливан
ЦАХАЛ
Хизбалла
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 ноября 2025 г., 19:14 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 19:14
ЦАХАЛ: в Набатии ликвидирован один из командиров спецназа "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила, что в районе Набатии ударом с воздуха ликвидирован боевик "Хизбаллы" Мухаммад Али Хадид, командир подразделения "Радуан". Операция проводилась ВВС ЦАХАЛа под руководством командования Северного военного округа.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что целью для ликвидации Али Хадид стал после того, как были зафиксированы его многочисленные попытки восстановить террористическую инфраструктуру "Хизбаллы".

Ранее в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана был ликвидирован еще один боевик "Хизбаллы", занимавшийся сбором информации о передвижениях сил ЦАХАЛа в этом районе.

В заявлении ЦАХАЛа подчеркивается, что нахождение боевиков в указанном районе является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз государству Израиль.

Израиль
