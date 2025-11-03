"Яд ва-Шем" с помощью ИИ установил имена 5 миллионов жертв Холокоста

Мемориальный комплекс "Яд ва-Шем" объявил, что благодаря новым технологиям, включая искусственный интеллект и машинное обучение, исследователям удалось установить имена примерно 80% жертв Холокоста. Специалисты надеются найти еще около 250 тысяч имен путем анализа сотен миллионов архивных документов, которые были невозможно обработать вручную.

В настоящий момент в центральной базе жертв Холокоста содержатся пять миллионов имен. Одним из главных источников информации стали "листы свидетельских показаний", с помощью которых было собрано 2,8 миллиона имен. В 2013 году хранилище "Листов свидетельских показаний" в Зале имен вошло в список "Память мира" UNESCO . Другим важным источником служат исторические документы: личные письма, дневники, нацистские списки депортированных, данные переписи населения, материалы судебных процессов над нацистскими преступниками.

Однако эксперты отмечают, что сотни тысяч имен, вероятно, никогда не будут найдены, так как от них не осталось никаких следов.