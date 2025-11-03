ЦАХАЛ не будет строить полигон уличных боев в заповеднике на Голанах

Парламентская комиссия по внутренним делам и экологии под председательством Ицхака Кройзера ("Оцма Иегудит") сообщила о существенном достижении: представитель ЦАХАЛа официально сообщил об отмене проекта по строительству учебного полигона для отработки уличных боев в районе источника Айн Фит на северо-западе Голанских высот. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщает "Маарив".

Данное решение принято накануне и утверждено в Кнессете накануне масштабной общественной кампании против создания полигона, в которой участвовали местные жители, представители природоохранных организаций и главы местных советов, выступавшие за сохранение уникальной природы источника и его окрестностей.

В ЦАХАЛе же объяснили отмену программы тем, что армией были извлечены уроки из боевых действий в Газе, и с учетом уточненных оперативных потребностей план строительства учебного комплекса возле Айн Фит был отменен.

"У нас был бюджет и все необходимые разрешения, но мы пересмотрели проект ради охраны окружающей среды", – подчеркнул в ходе заседания глава отдела оперативного планирования ЦАХАЛа подполковник Алекс Шкляр.