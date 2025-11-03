x
03 ноября 2025
|
последняя новость: 15:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2025
|
03 ноября 2025
|
последняя новость: 15:44
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ не будет строить полигон уличных боев в заповеднике на Голанах

Кнессет
ЦАХАЛ
Экология
Голаны
время публикации: 03 ноября 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 14:39
ЦАХАЛ не будет строить полигон уличных боев в заповеднике на Голанах
Michael Giladi/Flash90

Парламентская комиссия по внутренним делам и экологии под председательством Ицхака Кройзера ("Оцма Иегудит") сообщила о существенном достижении: представитель ЦАХАЛа официально сообщил об отмене проекта по строительству учебного полигона для отработки уличных боев в районе источника Айн Фит на северо-западе Голанских высот. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщает "Маарив".

Данное решение принято накануне и утверждено в Кнессете накануне масштабной общественной кампании против создания полигона, в которой участвовали местные жители, представители природоохранных организаций и главы местных советов, выступавшие за сохранение уникальной природы источника и его окрестностей.

В ЦАХАЛе же объяснили отмену программы тем, что армией были извлечены уроки из боевых действий в Газе, и с учетом уточненных оперативных потребностей план строительства учебного комплекса возле Айн Фит был отменен.

"У нас был бюджет и все необходимые разрешения, но мы пересмотрели проект ради охраны окружающей среды", – подчеркнул в ходе заседания глава отдела оперативного планирования ЦАХАЛа подполковник Алекс Шкляр.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook