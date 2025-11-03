Либерман анонсировал внесение законопроекта "Не призываются – не голосуют"

Лидер партии "Наш дом Израиль" в своем выступлении на заседании фракции выразил возмущение решением пропустить террористов, заблокированных израильскими войсками в районе Рафиаха, за пределы "желтой линии.

"Сегодня я слышал, что принято решение позволить 200 террористам, сидящим в туннелях в Рафиахе, пройти на сторону Газы, которую контролирует ХАМАС, – отметил он. – Меня это очень тревржит. Со стороны Газы можно легко перейии в Египет. Я очень надеюсь, что этого не произойдет".

Далее Либерман заявил, что НДИ завтра выносит на голосование важный законопроект: "Не призываются – не голосуют". "Я ожидаю, что вся фракция "Еш Атид" проголосует в поддержку этой инициативы, – подчеркнул лидер НДИ. – Есть масса ни на чем не основанных утверждений, что речь идет о недемократическом законе. Есть страны, где нарушители закона не имеют права голосовать. Сейчас прокуратура не делает того, что должна делать. Дезертиров не задерживают, а задержанных освобождают".