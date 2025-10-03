ЦАХАЛ: проведена оценка ситуации на месте предотвращенного теракта на КПП "Бел"

Командующий Центральным военным округом в пятницу, 3 октября, провел оценку ситуации на месте предотвращенного теракта на КПП "Бел".

"Оценка ситуации обязывает нас продолжать усилия по предотвращению терактов на всей территории Иудеи и Самарии, не остабляя готовности к столкновению в любое время", – заявил он.

2 октября была предпринята попытка автомобильного теракта на КПП "Бел" территории бригады "Биньямин": двое террористов попытались совершить наезд на военнослужащих.

Один из террористов попытался также открыть огонь по солдатам, ответным огнем он был уничтожен. Второй террорист задержан.