Юрсоветница призывает БАГАЦ заморозить процесс закрытия "Галей ЦАХАЛ"

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила в БАГАЦ письмо, в котором излагается просьба вынести промежуточное решение о замораживании процесса расформирования радиостанции "Галей ЦАХАЛ". В письме, написанном "от имени государства", подчеркивается, что правительство приняло решение несмотря на ряд дефектов и недочетов, на которые ранее указала Баарав-Миара и вопреки ее позиции.

Она также указывает, что столь серьезное решение, имеющее далеко идущие последствия, было принято в короткие сроки, без учета позиции специалистов, а само закрытие армейской радиостанции назначено через три месяца от правительственного решения – также "излишне поспешно".

По словам Баарав-Миары, комиссия Замира, изучавшая ранее предложения о закрытии радиостанции "Галей ЦАХАЛ", рекомендовала два варианта: оставить радиостанцию в качестве государственной армейской радиостанции, которая не будет заниматься актуальными программами и новостями: то есть, новостная служба радиостанции будет закрыта. Вместо нее "Галей ЦАХАЛ" смогла бы передавать короткие новости от "Кан". Второй вариант – закрытие радиостанции "Галей ЦАХАЛ" полностью. Правительство избрало второй вариант.

Далее юридическая советница указывает, что на это решение могли повлиять сторонние соображения, связанные с характером освещения текущих событий радиостанцией "Галей ЦАХАЛ", с ее определенными материалами и определенными ведущими. Эти моменты Баарав-Миара называет "дефектами процесса принятия решения", указывая на то, что правительство не приняло во внимание свободу выражения мнения и свободу прессы.

Она также упоминает, что закрытие "Галей ЦАХАЛ" присоединяется к другим действиям правительства, которые пытаются нанести ущерб, ослабить и парализовать общественное вещание в Израиле.

Исходя из этих и других аргументов, Гали Баарав-Миара призывает вынести промежуточное решение, замораживающее процедуру закрытия радиостанции, еще до начала рассмотрения исков против этого решения правительства. Она также указывает, что не будет отстаивать позицию правительства в БАГАЦе по данным искам.