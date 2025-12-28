x
28 декабря 2025
время публикации: 28 декабря 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 19:11
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с Путиным
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в в социальной сети Truth Social написал о состоявшемся телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я только-что провел хороший и очень продуктивный разговор с президентом России Путиным", – написал он, отметив, что он созвонился с Кремлем накануне своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая пройдет в его частной резиденции в Мар-а-Лаго.

Трамп отмечает, что на встречу с Зеленским приглашены представители СМИ.

