Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с Путиным
время публикации: 28 декабря 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 19:11
Президент США Дональд Трамп в в социальной сети Truth Social написал о состоявшемся телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я только-что провел хороший и очень продуктивный разговор с президентом России Путиным", – написал он, отметив, что он созвонился с Кремлем накануне своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая пройдет в его частной резиденции в Мар-а-Лаго.
Трамп отмечает, что на встречу с Зеленским приглашены представители СМИ.
