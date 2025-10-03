x
03 октября 2025
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали военный объект "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 03 октября 2025 г., 07:23 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 07:28
ВВС ЦАХАЛа атаковали военный объект "Хизбаллы" на юге Ливана
AP Photo/Ariel Schalit

ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по цели в районе хребта Бофорт на юге Ливана. В сообщении ЦАХАЛа сказано, что израильские ВВС атаковали объект, используемый для управления огневой и оборонительной системой террористической организации "Хизбалла".

"На объекте в районе хребта Бофорт на юге Ливана была зафиксирована террористическая активность, были атакованы вооружение, военные сооружения и подземная инфраструктура", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израильское командование подчеркивает: "Нахождение указанного объекта в этом районе и террористическая деятельность там являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном".

Израиль
