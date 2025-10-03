Шахматы Нетаниягу в США и реакции политиков. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Политику и дипломатию нередко сравнивают с шахматами. Сравнение справедливо. Одно из наиболее распространенных приемов в шахматах – жертва. Игрок жертвует пешку или даже фигуру, получая за это тактические или стратегические преимущества. На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу сыграл одну из сложнейших своих партий и продемонстрировал, как жертвуют важным ради главного, по крайней мере, с точки зрения игрока. Причем, продолжая шахматную аналогию – это была не партия, а сеанс одновременной игры. Нетаниягу играл одновременно с Трампом, ХАМАСом, своими коалиционными партнерами и оппозицией. Делал он это, сначала из своего номера в нью-йоркской гостинице, а затем из Овального кабинета в Белом доме. Все партии отложены, о результатах мы узнаем довольно скоро.

В оппозиции несколько сбиты с толку итогами визита премьер-министра в США. С одной стороны, итоги встречи с Трампом при всем желании нельзя назвать провальными. С другой стороны, расточать комплименты премьер-министру они не могут и не должны. Именно поэтому тон комментариев был очень сдержанным. Наиболее резким был, как всегда, Яир Голан, который пообещал после смены власти сменить и нового главу ШАБАКа Давида Зини. Более остальных словами Голана возмутился глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц. До возвращения Кнессета с каникул осталось менее месяца.

Нетаниягу в США: ожидания и итоги

Три такта было у визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США: выступление на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, встреча с президентом США Дональдом Трампом, а между тем и этим лихорадочные переговоры со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Именно эта, вторая часть, оказалась наиболее существенной, в большой степени определившей итоги предстоявшей встречи в Белом доме. Однако всего предусмотреть невозможно. И тут мы возвращаемся к теме жертвы, принесенной Нетаниягу. Около часа прошло после начала встречи премьера с президентом США, как весь мир облетело сообщение об извинении, которое израильский премьер принес главе правительства Катара за удар по ХАМАСу в Дохе (сторонники Нетаниягу уже называют это "объяснением", но если не играть в слова, то очевидное остается очевидным – принесено извинение, более того, дано обещание более не атаковать цели на территории Катара).

Реакции, разумеется, не заставили себя ждать – и в оппозиции, и в коалиции разразились шквалом критики. От Бецалеля Смотрича до Яира Голана говорили о позоре и унижении. Однако два с половиной часа спустя, когда Нетаниягу и Трамп вышли к микрофонам, мало кто вспомнил про извинение, принесенное Катару. План, представленный Трампом, и согласованный в том числе с Катаром, был настолько преимущественен для Израиля, что извинение стало казаться вполне приемлемой ценой. Иногда можно принести жертву и выиграть большее.

Результаты визита Нетаниягу в США туманны. Рано торжествовать – шансы на то, что ХАМАС примет "план Трампа" в изначальной форме равны нулю, уже не говоря о том, что и в изначальном плане есть немало невнятных моментов (кто-то всерьез верит, что некая арабская структура возьмет на себя неблагодарную функцию разоружения ХАМАСа?). Скорее всего, до формирования окончательного текста соглашения, если оно будет достигнуто, далеко, и в рамках переговоров будут внесены не только приятные израильскому глазу изменения. В то же время, зримые итоги визита много лучше, чем ожидалось. Во всяком случае, Нетаниягу может их представить, как достижения, особенно на фоне очень пессимистичных ожиданий.

Коалиция: предупредительные выстрелы холостыми

Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир раскритиковали итоги встречи Нетаниягу и Трампа сразу после ее завершения. На данный момент никто из них не угрожает напрямую выходом из коалиции и правительства, ограничиваясь угрожающими речами. До тех пор, пока ХАМАС не дал положительного ответа и не начался процесс реализации плана Трампа, у правых нет, даже с их точки зрения, никакой причины и никакого повода для резких шагов. Если же план будет принят ХАМАСом, Нетаниягу без особых проблем утвердит его на правительстве. Если "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" подадут в отставку, Нетаниягу утвердит соглашение голосами министров от "Ликуда". При желании он может воспользоваться предложением "Еш Атид" и "Кахоль Лаван" о "сети безопасности".

Нетаниягу, правда, пытается сохранить нынешнюю коалицию даже в случае реализации "плана 21 пункта". Для этого премьер-министр взвешивает различные неожиданные шаги. Одним из таких шагов является возможность не выносить на голосование особенно неудобоваримые для Смотрича и Бен-Гвира параграфы. Принцип "того, что не обсуждалось – не существует", вряд ли сработает в данном случае, если только правые в коалиции не захотят закрыть глаза на то, что им неприятно видеть. И у них будет немало причин закрыть глаза.

Выходя из коалиции, правые, безусловно, отправляют страну на выборы. На этих выборах Смотричу предстоит тяжелейшая борьба за выживание, и шансы в этой борьбе туманны. Прервав работу правительства, министр в министерстве обороны прервет и реализацию многочисленных проектов по расширению еврейского присутствия в Иудее и Самарии. И главное, о чем почему-то говорят мало. Развалив правительство и спровоцировав выборы, Смотрич поведет борьбу не только за свое политическое выживание, но и за возвращение к власти того самого правительства, которое покинул. Лучшего варианта коалиции для правых нет.

Все это должно подтолкнуть правых к тому, чтобы не спешить с резкими шагами. В то же время, если война в Газе закончится, Нетаниягу, скорее всего, так полагают и в оппозиции, и в коалиции, сам инициирует досрочные выборы. Возвращение заложников, хотя бы на бумаге, но решение о разоружении ХАМАСа, иные положительные аспекты плана Трампа позволят премьер-министру говорить достижении целей войны и даже о победе в ней (сейчас неважно, насколько оправданными будут такие заявления). А если крах правительства неизбежен, то неизбежна и конкуренция за титул первенства. Конкуренция эта может вновь обострить противостояние между Смотричем и Бен-Гвиром. Пока они делают синхронные заявления, однако враждебность между ними сохраняется. Что, отметим, не отменяет почти неизбежности их совместного участия в выборах в Кнессет 26-го созыва.

Оппозиция, предчувствие развала коалиции

После встречи Нетаниягу с Трампом оппозиция вновь оказалась перед необходимостью выбирать между нежеланием хвалить правительство и невозможностью критиковать итоги визита. На этом перекрестке оппозиционеры выбрали обычные лозунги: "лучше поздно, чем никогда", "пока что это только декларации".

Не имея возможности эффективно влиять на ход переговоров, в оппозиционных кругах надеются на распад коалиции по причинам внешнеполитическим или внутренним (например, закон о призыве). Это не противоречит готовности Лапида или Ганца предоставить Нетаниягу "сеть безопасности". Совершенно очевидно, что такая "сеть" будет ограничена во времени и не даст искусственного дыхания правительству Нетаниягу.

Тем временем разногласия внутри самой оппозиции не прекращаются. На уходящей неделе глава партии "Демократим" Яир Голан объявил, что в случае смены власти нынешняя оппозиция, возглавив правительство, отправит в отставку только что назначенного главу ШАБАКа Давида Зини. Это заявление Голана вызвало резкую критику со стороны председателя партии "Кахоль Лаван" Бени Ганца – он обвинил Голана в насаживании тех самых шагов, против которых нынешняя оппозиция выступает. Ганц продолжает позиционировать себя в качестве "взрослого и ответственного" в среде оппозиционеров. Высказался и Нафтали Беннет. Он, правда, не стал комментировать намерения Голана провести чистки, лишь ограничившись словами о том, что процесс назначения Зини был "кривым", но не по вине нового главы ШАБАКа. Как бы то ни было, сага с назначением Зини еще не завершена. Несмотря на решение комиссии Груниса, закрепленное голосованием на заседании правительства, уже поданы апелляции в БАГАЦ против этого назначения. Иски скорее всего будут отклонены, так как назначение осуществлено по всем правилам (возможно, если бы правительство действовало таким способом в вопросе увольнения юридического советника правительства, и там результат был бы иным), однако очевидно, что борьба против назначения Зини не завершена.

И еще одна партия, входящая в оппозицию, должна принять решение о своих дальнейших шагах. Блок "Яадут а-Тора" продолжает требовать от коалиции утверждения закона о призыве, угрожая продолжить бойкот коалиции, если закон принят не будет. В ближайшие дни духовные лидеры партии "Дегель а-Тора" примут окончательное решение о том, ограничиться ли бойкотом или предпринять более активные действия с целью привести к развалу коалиции и досрочным выборам.