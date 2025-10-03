ЦАХАЛ ликвидировал террористов, планировавших нападение в гуманитарном районе Хан-Юниса

В пятницу, 3 октября, силы ВВС ЦАХАЛа при содействии дивизии Газы, военной разведки (АМАН) и ШАБАК (службы общей безопасности), ликвидировали вооруженную группу из 20 боевиков ХАМАСа, планировавших нападение на местных жителей в гуманитарной зоне на юге сектора Газы.

После первого удара, нанесенного по террористам, были замечены еще несколько боевиков, которые попытались использовать палестинских детей в качестве живого щита. Боевики были ликвидированы через несколько минут, при этом гражданские лица, которых они удерживали, не пострадали.

В течение последних недель были зафиксированы неоднократные попытки террористической организации ХАМАС помешать жителям сектора перемещаться на юг, в гуманитарный район. Несмотря на действия террористической организации ХАМАС, на данный момент более 870 тысяч жителей эвакуировались из города Газа на юг.

ЦАХАЛ вновь призывает жителей сектора эвакуироваться в гуманитарный район для обеспечения безопасности.