Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 3 октября, температура резко повысится и будет выше среднесезонной. Очень жарко и сухо. Малооблачно.

В Иерусалиме – 20-32 градусов, в Тель-Авиве – 21-34, в Хайфе – 20-35, в Эйлате – 25-39, в Беэр-Шеве – 21-36, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-32, в Ариэле – 20-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-37, на Голанских высотах – 18-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

В субботу-четверг – постепенное понижение температуры.