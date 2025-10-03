Израиль приветствует ультиматум Трампа, предъявленный ХАМАСу

В Израиле приветствуют ультиматум Дональда Трампа ХАМАСу и призывают террористическую организацию принять план из 20 пунктов до следующего понедельника, 01:00 (по ближневосточному времени).

В Израиле полагают, что ультиматум Трампа направлен на оказание давления на ХАМАС в то время, когда террористическая организация изолирована как никогда, и даже ее союзники – Катар и Турция – требуют от нее дать положительный ответ.