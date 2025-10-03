Трамп предъявил ультиматум ХАМАСу

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен до вечера воскресенья принять его план урегулирования в секторе Газы. Глава Белого дома добавил, что если этого не произойдет, боевики ХАМАС будут уничтожены.

"Соглашение с ХАМАСом должно быть достигнуто до 18:00 вечера воскресенья по времени Вашингтона. Под ним подписались все страны. Если этот последний шанс подписать соглашение не будет реализован, на ХАМАС обрушится такой кромешный ад, которого никто никогда раньше не видел. Мир на Ближнем Востоке будет так или иначе установлен", – пишет Трамп в своем посте, опубликованном в сети Truth Social.

"В качестве возмездия за нападение 7 октября более 25000 "солдат" ХАМАСа уже убиты. Большинство оставшихся окружены и заблокированы, им остается просто ждать, когда я дам команду "огонь"…. Однако ХАМАСу будет дан последний шанс. Великие, могущественные и очень богатые государства Ближнего Востока и окружающих регионов, вместе с Соединенными Штатами Америки, договорились – и Израиль подписался под этим – о мире на Ближнем Востоке впервые за 3000 лет", – заявляет Трамп.

Накануне руководитель военного крыла палестинской террористической организации ХАМАС в секторе Газы Изаддин аль-Хадад дал понять, что отвергает план прекращения огня, предложенный США.

В течение последних двух суток посредники пытаются убедить представителей ХАМАСа принять соглашение. ХАМАС потребовал внесения "поправок", которые позволят группировке не потерять ни оружие, ни контроль над сектором Газы – однако на такие поправки не согласятся ни Израиль, ни США.

Источники, близкие к ХАМАСу, сообщили о наметившемся расколе в движении в процессе обсуждения плана Трампа. "На данный момент внутри ХАМАСа существуют две точки зрения: первая это безоговорочное одобрение плана, поскольку главное – это обещанное Трампом прекращение огня при условии, что посредники гарантируют реализацию Израилем плана", – сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

Однако существует и другая позиция: ее сторонники отвергают разоружение и высылку палестинских граждан из Газы", – заявил тот же источник. Он утверждает, что сторонники второй позиции, в том числе и боевое крыло ХАМАСа, выступают против того, чтобы их "деятельность" была криминализирована.