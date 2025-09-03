x
03 сентября 2025
|
последняя новость: 12:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2025
|
03 сентября 2025
|
последняя новость: 12:02
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Школа без лифта. Школьница, передвигающаяся на инвалидной коляске, получила 43000 шекелей

Судебные решения
Школьное образование
Инвалидность
время публикации: 03 сентября 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 11:05
Школа без лифта. Школьница, передвигающаяся на инвалидной коляске, получила 43000 шекелей
David Cohen/Flash90

Мировой суд Нетании вынес решение о выплате компенсации в размере более 43000 шекелей школьницы с ограниченными возможностями из Калансуа, учащейся в школе "Мадаим".

Речь идет о школьнице, передвигающейся на инвалидной коляске. Из-за того, что администрация школы не установила лифт в здании образовательного учреждения, эта учащаяся не могла участвовать в лабораторных занятиях, проходивших на третьем этаже школы. В результате она была вынуждена изучать материал самостоятельно, не участвуя в практических занятиях с одноклассниками.

Комиссия по равным правам для лиц с ограниченными возможностями при министерстве юстиции несколько раз обращалась в муниципалитет Калансуа с требованием урегулировать вопрос доступности школы и даже направляла предупредительные письма. Не получив ответа, от имени учащейся был подан иск.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook