Задержаны 13 участников "дня помех" в Иерусалиме, к расследованию привлечен ШАБАК

По подозрению в нарушении общественного порядка полиция задержала не менее 13 участников акции протеста в рамках "дня помех" в Иерусалиме.

Дорон Кадош, обозреватель "Галей ЦАХАЛ", заявляет, что к расследованию привлечена общая служба безопасности (ШАБАК). Причина привлечения ШАБАКа: противоправные действия были совершены рядом с резиденцией премьер-министра Израиля.

На данном этапе расследования, ни полиция, ни ШАБАК не делали заявлений о том, кем именно был подожжен мусорный бак в районе Рехавия, что привело к тому, что сгорел автомобиль резервиста.

Как сообщалось ранее, утром 3 сентября были подожжены мусорные баки и шины в районах Рехавия и Гиват-Рам. Огонь распространился на припаркованные автомобили, несколько машин сожжены.

По предварительным данным, эти поджоги связаны с "днем помех" – акции протеста, участники которой добиваются от правительства Израиля прекращения боевых действий в Газе и заключения сделки с ХАМАСом ради спасения заложников, устроили поджоги в центре Иерусалима. Однако полиция пока официально не заявляла о причастности кого-либо конкретного из участников акции к этим поджогам.

В районе, где были осуществлены поджоги, эвакуировали жителей нескольких домов.

На месте происшествия находятся пожарные и полицейские. Возгорания потушены. Проводится расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Сайт Ynet отмечает, что поджоги были осуществлены недалеко от резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу, однозначно связывая это происшествие с действиями участников "дня помех".

В заявлении полиции Израиля сказано: "Следует подчеркнуть, что поджоги в общественном месте являются опасным, преступным и безответственным деянием, которое может привести к угрозе жизни или причинению вреда имуществу, подвергает опасности участников дорожного движения и создает значительные неудобства. Полиция Израиля предоставляет каждому право свободно выражать свое мнение в рамках законного протеста. В то же время полиция не допустит нарушений общественного порядка, включая поджоги мусорных баков, акты вандализма, перекрытие дорог или любые другие нарушения закона, которые могут поставить под угрозу общественную безопасность или нанести вред повседневной жизни граждан".

Одна из машин, сгоревших утром 3 сентября в центре Иерусалима, в районе Рехавия, в результате поджога мусорного бака участниками акции протеста, принадлежала военнослужащему, который на следующей неделе возвращается на резервистскую службу в Газу. Сайт Ynet приводит слова жены этого резервиста, которая отмечает, что в машине сгорели и три детских кресла. "Я за возвращение заложников, но мою машину сожгли. На этой неделе я буду водить детей пешком", – сказала она.

В районе Гиват-Рам, в центре Иерусалима, манифестанты забрались на крышу Национальной библиотеки, вывесив плакаты "Бездействие – это убийство", была зажжена дымовая шашка. На месте происшествия действуют полицейские. В правоохранительных органах заявляют, что речь идет о нарушении общественного порядка. Судя по имеющимся данным, организатором акции является "Иерусалимский штаб семей" (семей заложников).