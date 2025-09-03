x
03 сентября 2025
03 сентября 2025
03 сентября 2025
последняя новость: 08:51
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

"День помех" в Иерусалиме: манифестанты на крыше в Гиват-Раме

Полиция
Иерусалим
Война "Железные мечи"
Заложники
Акции протеста
время публикации: 03 сентября 2025 г., 08:21 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 08:43
Пресс-служба полиции Израиля

3 сентября объявлен "днем помех", участники акций протеста требуют от правительства Израиля прекращения боевых действий в Газе и заключения сделки с ХАМАСом ради спасения заложников, удерживаемых террористами.

В районе Гиват-Рам, в центре Иерусалима, манифестанты забрались на крышу, вывесив плакаты "Бездействие – это убийство", была зажжена дымовая шашка. На месте происшествия действуют полицейские. В правоохранительных органах заявляют, что речь идет о нарушении общественного порядка.

Судя по имеющимся данным, организатором акции является "Иерусалимский штаб семей" (семей заложников).

Израиль
