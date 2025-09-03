Объявлено, что Фиджи откроет посольство в Иерусалиме. Это решение стало продолжением договоренности, достигнутой в феврале на встрече министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара с премьер-министром и по совместительству министром иностранных дел Фиджи Ситивени Рабукой в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Торжественная церемония открытия состоится в Иерусалиме, в районе Ар-Хоцвим, 17 сентября. Мероприятие пройдет в присутствии премьер-министра и министр иностранных дел Фиджи.