x
03 сентября 2025
|
последняя новость: 12:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2025
|
03 сентября 2025
|
последняя новость: 12:02
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Фиджи откроет посольство в Иерусалиме

Иерусалим
МИД
время публикации: 03 сентября 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 11:56
Премьер-министр и министр иностранных дел Фиджи Ситивени Рабука и министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар
Фото: Шломи Амсалем, GPO

Объявлено, что Фиджи откроет посольство в Иерусалиме. Это решение стало продолжением договоренности, достигнутой в феврале на встрече министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара с премьер-министром и по совместительству министром иностранных дел Фиджи Ситивени Рабукой в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Торжественная церемония открытия состоится в Иерусалиме, в районе Ар-Хоцвим, 17 сентября. Мероприятие пройдет в присутствии премьер-министра и министр иностранных дел Фиджи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 апреля 2025

Послом Фиджи в Израиле стал посол в ООН, ранее служивший в Израиле