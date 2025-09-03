Рабочий упал с высоты пятого этажа в Кирьят-Ате, он в тяжелом состоянии

Очередной несчастный случай на строительной площадке: в Кирьят-Ате с высоты около 10 метров упал рабочий. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу РАМБАМ.

Пострадавший – мужчина в возрасте около 30 лет, он получил множественные тяжелые травмы. Рабочий находился в полубессознательном состоянии, он был отправлен в больницу в тяжелом , но стабильном состоянии.