Израиль
Израиль

Рабочий упал с высоты пятого этажа в Кирьят-Ате, он в тяжелом состоянии

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 03 сентября 2025 г., 15:40 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 15:40
Рабочий упал с высоты пятого этажа в Кирьят-Ате, он в тяжелом состоянии
Фото NEWSru.co.il

Очередной несчастный случай на строительной площадке: в Кирьят-Ате с высоты около 10 метров упал рабочий. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу РАМБАМ.

Пострадавший – мужчина в возрасте около 30 лет, он получил множественные тяжелые травмы. Рабочий находился в полубессознательном состоянии, он был отправлен в больницу в тяжелом , но стабильном состоянии.

Израиль
