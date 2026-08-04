Автобус сбил пешеходов в Ашкелоне: погибла женщина, двое травмированы

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о тяжелом ДТП на улице Давид Ремез в Ашкелоне, где автобус совершил наезд на пешеходов.

В результате инцидента погибла женщина в возрасте около 80 лет, еще две женщины в возрасте примерно 70 лет получили травмы – одна находится в тяжелом состоянии, вторая в состоянии средней степени тяжести.