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Израиль

Автобус сбил пешеходов в Ашкелоне: погибла женщина, двое травмированы

МАДА
ДТП
Ашкелон
время публикации: 04 августа 2026 г., 14:29 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 14:36
Автобус сбил пешеходов в Ашкелоне: погибла женщина, двое травмированы
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Автобус сбил пешеходов в Ашкелоне: погибла женщина, двое травмированы
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о тяжелом ДТП на улице Давид Ремез в Ашкелоне, где автобус совершил наезд на пешеходов.

В результате инцидента погибла женщина в возрасте около 80 лет, еще две женщины в возрасте примерно 70 лет получили травмы – одна находится в тяжелом состоянии, вторая в состоянии средней степени тяжести.

Израиль
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