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Израиль

Двухлетний ребенок захлебнулся в домашнем бассейне, он в критическом состоянии

МАДА
Несчастные случаи
Дети
время публикации: 03 августа 2026 г., 17:54 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 18:09
Двухлетний ребенок захлебнулся в домашнем бассейне, он в критическом состоянии
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Двухлетний ребенок захлебнулся в домашнем бассейне, он в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о несчастном случае в поселке Сдот Мика в Матэ Иегуда, где малыш в возрасте около двух лет был извлечен из домашнего бассейна без сознания.

Фельдшеры и парамедики МАДА немедленно по прибытии начали реанимационные мероприятия. Состояние ребенка критическое.

Израиль
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