Двухлетний ребенок захлебнулся в домашнем бассейне, он в критическом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о несчастном случае в поселке Сдот Мика в Матэ Иегуда, где малыш в возрасте около двух лет был извлечен из домашнего бассейна без сознания.

Фельдшеры и парамедики МАДА немедленно по прибытии начали реанимационные мероприятия. Состояние ребенка критическое.