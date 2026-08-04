Житель Шуафата задержан по подозрению в подготовке теракта
время публикации: 04 августа 2026 г., 17:07 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 17:12
Житель Шуафата задержан по подозрению в подготовке теракта
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Прошлой ночью в ходе совместной операции полиции и ШАБАКа был задержан житель иерусалимского квартала Шуафат, готовивший теракт.
В операции принимали участие "псевдоарабы" МАГАВ, полицейские Иерусалимского округа и пограничники. В доме подозреваемого был проведен обыск.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что операция была проведена за несколько часов до планировавшегося теракта.
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