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Израиль

Скончалась малышка, захлебнувшаяся в четверг при купании в Кадима-Цоране

Больницы
Несчастные случаи
Погибшие
Дети
время публикации: 17 июля 2026 г., 12:41 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 12:44
Скончалась малышка, захлебнувшаяся в четверг при купании в Кадима-Цоране
Flash90. Фото М.Шай

Из больницы "Меир" в Кфар-Сабе сообщили о смерти младенца, который был доставлен накануне в тяжелом состоянии после реанимации из поселка Кадима-Цоран.

Годовалая девочка захлебнулась при купании в домашнем бассейне. Бригаде скорой помощи "Маген Давид Адом" удалось вновь запустить сердце малышки, и в больницу она поступила в стабильно тяжелом состоянии.

К сожалению, усилия врачей оказались безуспешными, и в пятницу утром девочка скончалась.

Израиль
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