Скончалась малышка, захлебнувшаяся в четверг при купании в Кадима-Цоране

Из больницы "Меир" в Кфар-Сабе сообщили о смерти младенца, который был доставлен накануне в тяжелом состоянии после реанимации из поселка Кадима-Цоран.

Годовалая девочка захлебнулась при купании в домашнем бассейне. Бригаде скорой помощи "Маген Давид Адом" удалось вновь запустить сердце малышки, и в больницу она поступила в стабильно тяжелом состоянии.

К сожалению, усилия врачей оказались безуспешными, и в пятницу утром девочка скончалась.