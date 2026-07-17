Скончалась малышка, захлебнувшаяся в четверг при купании в Кадима-Цоране
время публикации: 17 июля 2026 г., 12:41 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 12:44
Из больницы "Меир" в Кфар-Сабе сообщили о смерти младенца, который был доставлен накануне в тяжелом состоянии после реанимации из поселка Кадима-Цоран.
Годовалая девочка захлебнулась при купании в домашнем бассейне. Бригаде скорой помощи "Маген Давид Адом" удалось вновь запустить сердце малышки, и в больницу она поступила в стабильно тяжелом состоянии.
К сожалению, усилия врачей оказались безуспешными, и в пятницу утром девочка скончалась.
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