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Израиль

Внимание, розыск: пропал 45-летний Дан Эсек из Тверии

Полиция
Розыск
Тверия
время публикации: 04 августа 2026 г., 15:50 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 15:51
Внимание, розыск: пропал 45-летний Дан Эсек из Тверии
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Внимание, розыск: пропал 45-летний Дан Эсек из Тверии

Полиция обращается с просьбой помочь установить местонахождение 45-летнего жителя Тверии Дана Эсека. В последний раз его видели в Кацрине в понедельник вечером. Сегодня полиция получила разрешение на публикацию информации о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, худощавое телосложение, короткие волосы, карие глаза. Был одет в шорты и футболку.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Тверии по телефону 04-6728444.

Израиль
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