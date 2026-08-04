Внимание, розыск: пропал 45-летний Дан Эсек из Тверии

Полиция обращается с просьбой помочь установить местонахождение 45-летнего жителя Тверии Дана Эсека. В последний раз его видели в Кацрине в понедельник вечером. Сегодня полиция получила разрешение на публикацию информации о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, худощавое телосложение, короткие волосы, карие глаза. Был одет в шорты и футболку.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Тверии по телефону 04-6728444.