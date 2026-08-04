Возгорание возле Бен-Шемена локализовано, возобновлено движение на 1-м и 6-м шоссе

Пожарным удалось остановить распространение огня и взять под контроль возгорание сухой травы и кустарника возле Бен-Шемена. 1-е и 6-е шоссе вновь открыты для движения транспорта в обоих направлениях.

В тушении огня задействованы 14 пожарных расчетов и четыре самолета пожарной авиации.